  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor 14 milyar avroluk futbol resitali başlıyor
Spor

14 milyar avroluk futbol resitali başlıyor

Kadroların toplam piyasa değerinin 14 milyar avronun üzerinde olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup aşaması yarın oynanacak maçlarla başlayacak - Koronavirüs salgınının etkisiyle mali açıdan zor günler geçiren takımların toplam piyasa değeri, geçen sezona göre yaklaşık 2 milyar avro geriledi - Liverpool, 1,1 milyar avro değeriyle ilk sırada yer alırken, Ferencvaros 24,2 milyon avro ile son sırada bulunuyor - Fransa ekibi PSG'nin yıldızı Mbappe, 180 milyon avroluk piyasa değeriyle en pahalı futbolcu konumunda

Yeniakit Publisher
2020-10-19 11:15:23 -
14 milyar avroluk futbol resitali başlıyor
İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.Grup aşamasında birçok heyecanlı karşılaşmaya sahne olacak organizasyon sayesinde, ekonomik yönden dünya futbolunun üst sıralarında yer alan kulüplerin yanı sıra UEFA'nın son yıllarda uygulamaya koyduğu eleme sistemiyle daha az bütçeli takımlar da futbolseverlerin karşısına çıkacak. 
Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'a göre, bu sezon gruplarda mücadele edecek 32 takımdaki futbolcularının toplam piyasa değeri 14,02 milyar avro (130 milyar lira) olarak göze çarpıyor.
- Takımların piyasa değerine koronavirüs etkisi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mali açıdan zor günler geçiren takımların toplam piyasa değerinde geçen sezona göre yaşanan yaklaşık 2 milyar avroluk düşüş dikkati çekiyor.
Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon 16 milyar avro olan 32 takımın toplam piyasa değeri, bu sezon 14 milyar avro seviyelerine geriledi.
En büyük düşüşü, İspanya'dan Barcelona ile Real Madrid, Fransa'dan Paris Saint-Germain (PSG) ve İtalya'dan Juventus takımları yaşadı.
Barcelona'nın piyasa değeri 1,18 milyar avrodan 878,5 milyon avroya geriledi. Real Madrid'in geçen sezon 1,19 milyar avro olan kadro değeri 855 milyon avroya düştü. Geçen sezon 1,06 milyar avro piyasa değerine sahip PSG, bu sezona 858,75 milyon avro değerle girdi. Juventus'un kadro değeri ise 864'ten 690,2 milyon avroya indi.

- En değerlisi Liverpool 

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden 32 takım içinde en değerlisi, 1,1 milyar avro piyasa değeriyle İngiltere ekibi Liverpool oldu.
Liverpool'u 1,08 milyar avroyla bir diğer İngiltere temsilcisi Manchester City takip etti.
İspanya'nın Barcelona takımı ise 878,5 milyon avroluk piyasa değeriyle üçüncü sıraya yerleşti.

- Ferencvaros'un değeri 24,2 milyon avro

Macaristan'ın Ferencvaros takımı, 24,2 milyon avroyla Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlar arasında kadro değeri en düşük takım olarak öne çıkıyor.
Bu alanda Ferencvaros'u 42,05 milyon avroyla Danimarka'nın Midtjylland ve 83,85 milyon avroyla Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımları izliyor.
  
- Medipol Başakşehir 29. sırada 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele edecek Medipol Başakşehir, 86,15 milyon avroluk kadro değeriyle 32 takım içinde 29. sırada yer alıyor.
Medipol Başakşehir'in H Grubu'ndaki rakiplerinden PSG, 858,75 milyon avroluk değeriyle beşinci, İngiltere ekibi Manchester United 799,85 milyon avroluk değeriyle sekizinci, Almanya temsilcisi Leipzig de 514,58 milyon avroluk değeriyle 13. sırada bulunuyor.

- En değerli futbolcu Mbappe 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 32 takımın futbolcuları içinde en yüksek piyasa değerine sahip futbolcu, 180 milyon avroyla PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe oldu. 21 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki 11 takımın kadro değerini tek başına geçmeyi başardı.
Mbappe'nin ardından 128'er milyon avroluk piyasa değerleriyle PSG'nin Brezilyalı futbolcusu Neymar ve Manchester City'nin İngiliz oyuncusu Raheem Sterling sıralanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 32 takım ve kadro değerleri şöyle:

SıralamaTakımÜlkeDeğer (Avro)
1Liverpoolİngiltere1,1 milyar
2Manchester City İngiltere 1,08
3Barcelonaİspanya878,5 milyon
4Bayern MünihAlmanya874,65
5PSGFransa858,75
6Real Madridİspanya855
7Chelseaİngiltere838,9
8Manchester Unitedİngiltere799,85
9Atletico Madridİspanya735,5
10Juventusİtalya690,2
11Interİtalya 685,1
12Borussia Dortmund Almanya
587,25
13LeipzigAlmanya514,58
14Atalantaİtalya372,95
15Lazioİtalya361,7
16Sevillaİspanya348,9
17Borussia Mönchengladbach Almanya313,38
18AjaxHollanda286,15
19PortoPortekiz251,35
20RennesFransa240,5
21Olympique MarsilyaFransa228,45
22ZenitRusya172,7
23Club Brugge
Belçika144,2
24SalzburgAvusturya144
25Shakhtar DonetskUkrayna134,8
26KrasnodarRusya114,83
27Dinamo Kiev Ukrayna100,25
28OlympiakosYunanistan96,3
29Medipol BaşakşehirTürkiye86,15
30Lokomotiv MoskovaRusya83,85
31Midtjylland Danimarka42,05
32FerencvarosMacaristan24,25

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC seçimlerini Ersin Tatar kazandı! Adil Gür zor durumda
Gündem

KKTC seçimlerini Ersin Tatar kazandı! Adil Gür zor durumda

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ersin Tatar'ın kazanmasının ardından A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür zor durumda kaldı. Gür..
Şamil Tayyar'dan KKTC seçimlerini tutturamayan Adil Gür'e gönderme
Gündem

Şamil Tayyar'dan KKTC seçimlerini tutturamayan Adil Gür'e gönderme

Gazeteci Yazar ve AK Parti 24, 25, 26. Dönem Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, KKTC seçimlerini bilemeyen A&G Araştırma Şirketi Genel Mü..
Haber gelince, arsa fiyatları fırladı!
Ekonomi

Haber gelince, arsa fiyatları fırladı!

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde otomotiv devleri Ford Otosan ve Volkswagen'in fabrika kuracağını duyurması bölgedeki arsa fiyatlarını artırd..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay