14 ilde okullara kar tatili

Yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle 14 ilde, 10 Ocak Perşembe günü okullar tatil edildi.

Bingöl'de aşırı buzlanma ve yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullarda ve Genç ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda 10 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildi. Kamuda görev yapan engelli ve hamile çalışanları da idari izinli sayılacak.

Van'ın Çatak ilçesinde, yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşacak buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde ilk ve orta dereceli okullarda 10 Ocak Perşembe günü eğitim yapılmayacak. Bu süre zarfında ilçede görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Kars'ta, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Bitlis'in Mutki ve Hizan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir süreyle ara verildi.

Ordu'da kent genelinde etkili olan yağış ve devamında oluşan buzlanma nedeniyle Gölköy, Aybastı, Korgan, Gürgentepe, Kabataş, Çatalpınar, Çaybaşı, Akkuş, Ulubey, Kumru, Mesudiye ve İkizce ilçesindeki okullarda eğitime 10 Ocak Perşembe ara verilecek.

Ayrıca, Ünye ilçesine bağlı Yeşilkent, Yenikent, Fatih Meydan,Tekkiraz, Pelitliyatak, Erenyurt ve İnkur Mahallesi ile Fatsa ilçesinin Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, Demirci ve İslamdağ Mahallesi'nde eğitim yapılmayacak.

Niğde'de yoğun buzlanma ve don nedeniyle il genelinde 10 Ocak Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Nevşehir'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından yaşanan buzlanma nedeniyle kent merkezine bağlı belde ve köylerdeki okullar ile il genelindeki taşımalı eğitim yapılan okullar 10 Ocak Perşembe günü bir gün süreyle tatil edildi. Aynı gün tüm engelli ve hamile personel de idari izinli olacak.

Aksaray'da devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle 10 Ocak Perşembe il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumları tatil edildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde aşırı don ve buzlanma nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı kırsal mahallelerdeki bütün okullarda 10 Ocak Perşembe eğitime ara verildi.

Elazığ'ın Palu ve Karakoçan ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolları ulaşıma kapanan taşımalı eğitim kapsamındaki bazı okullarda eğitime aynı gün ara verildi.

Bu kapsamnda, Palu'da 20 ve Karakoçan'da 17 köy okul da tatil edildi.

Siirt'te ise Pervari ve Eruh ilçelerin kar yağışı ve buzlanma nedeniyle her iki ilçe genelindeki tüm okullar tatil edildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Andırın, Ekinözü ve Nurhak ilçelerindeki tüm okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verilecek.