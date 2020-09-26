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Spor 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası
Spor

14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

Beşiktaş TRC İnşaat: 51-Fenerbahçe Öznur Kablo: 90

Yeniakit Publisher
2020-09-26 16:07:50 -
14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

Salon: Kadir Has

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Kemal Digilli, Batuhan Söylemezoğlu

Beşiktaş TRC İnşaat: Şenay Zeybek 11, İrem Naz Topuz 6, Melisa Korkmaz, Nur Sezen Yavuz 9, Angelo Salvadores, Melek Uzunoğlu 7, Elif Bayram 12, Nisa Yalçın 4, Mia Draskicevic 2

Fenerbahçe Öznur Kablo: Duygu Özen 2, Shelby Cheyanne Cheslek 13, İdil Saçılır, Ayşe Yılmaz 3, Olcay Çakır Turgut 7, Banu Şimşek 9, Sevgi Uzun 11, Merve Arı 2, Tuğçe Canıtez 12, Satou Sabally 10, Cecilia Zandalasini 14, Kiah İrene Stokes 7

1. Periyot: 15-24

Devre: 24-35

3. Periyot: 34-61

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ikinci gününde Fenerbahçe Öznur Kablo, Beşiktaş TRC İnşaat'ı 90-51 yendi.



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