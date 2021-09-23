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Gündem 14 adrese eş zamanlı baskın! İstanbul’da DHKP/C operasyonu: 16 gözaltı
Gündem

14 adrese eş zamanlı baskın! İstanbul’da DHKP/C operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "Direnişler Meclisi" ve Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) içerişinde terör örgütü DHKP/C propagandası yaparak kamuoyu oluşturdukları gerekçesiyle 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 22:53:00 -
14 adrese eş zamanlı baskın! İstanbul’da DHKP/C operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 14 adrese düzenledikleri eşzamanlı operasyonda, zanlılardan 8'ini yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 8 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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Yorumlar

Recep Türker

bunlar şeytanlaşmış kişiler ,asın yargılamayın ,böyle harekete kalkışanlara ibret olur.
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