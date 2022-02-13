13.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذٖي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذٖي كَانُوا يَعْمَلُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Çünkü Allah onların geçmişte yaptıkları en kötü şeyleri bile bağışlayıp silecek ve onları yaptıkları en güzel işlere göre ödüllendirecektir."



(Zümer Suresi - 35) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



İnsanın yanlışlarının, günahlarının farkına vararak hatalı yolda olduğunu kabul edip dönüş yapması da günah işlememek kadar önemlidir, değerlidir. İnsan, yanlış yoldan dönüp iyi şeyler yapma fırsatına sahip olduğu sürece İslâm ona kapıyı açık tutmaktadır. Tövbenin başlı başına bir ibadet değeri taşıması da buradan ileri gelir.

Bu sebeple 35. âyette yüce Allah, bu şekilde dönüş yapanların geçmişteki en büyük kötülüklerini dahi bağışlayacağı, onları geçmişteki günahlarına göre değil yaptıkları en güzel işlere göre ödüllendireceği müjdesini vermektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 616-617

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Hak Teâlâ buyurdu ki: Eğer kulum, gökteki bulutlara kadar yükselecek günah işlese; fakat benden ümidini kesmeyip, affını, mağfiret olunmasını dilese, onu affederim." (Tirmizi)