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İSLAM 13.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

13.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-02-13 07:32:00 -
13.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN 



لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذٖي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذٖي كَانُوا يَعْمَلُونَ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Çünkü Allah onların geçmişte yaptıkları en kötü şeyleri bile bağışlayıp silecek ve onları yaptıkları en güzel işlere göre ödüllendirecektir."

 (Zümer Suresi - 35)                                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

İnsanın yanlışlarının, günahlarının farkına vararak hatalı yolda olduğunu kabul edip dönüş yapması da günah işlememek kadar önemlidir, değerlidir. İnsan, yanlış yoldan dönüp iyi şeyler yapma fırsatına sahip olduğu sürece İslâm ona kapıyı açık tutmaktadır. Tövbenin başlı başına bir ibadet değeri taşıması da buradan ileri gelir.

Bu sebeple 35. âyette yüce Allah, bu şekilde dönüş yapanların geçmişteki en büyük kötülüklerini dahi bağışlayacağı, onları geçmişteki günahlarına göre değil yaptıkları en güzel işlere göre ödüllendireceği müjdesini vermektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 616-617

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Hak Teâlâ buyurdu ki: Eğer kulum, gökteki bulutlara kadar yükselecek günah işlese; fakat benden ümidini kesmeyip, affını, mağfiret olunmasını dilese, onu affederim."    (Tirmizi)

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Yorumlar

(NİSA 17-18)Allah’ın kabul edeceği tövbe, ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden pişmanlık getirenlerin tövbesidir; işte Allah bunların tövbesini kabul eder; Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çattığında “Ben şimdi tövbe ettim” diyenlerle kâfir olarak ölenler için kabul edilecek tövbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlamışızdır.
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