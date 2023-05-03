13 yıl sonra ilk! İran Cumhurbaşkanı Reisi o ülkeyi ziyaret etti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşmek üzere Şam'a gitti.

Esad’ın daveti üzerine iki günlük ziyarette bulunan Reisi'ye ekonomi ve siyaset heyeti eşlik ediyor.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Reisi'nin heyetinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan'ın yanı sıra petrol, maliye, savunma, yol ve şehirleşme, telekomünikasyon bakanları ile İran Merkez Bankası Başkanı'nın da bulunduğunu duyurdu.

Suriye devlet medyasında iki günlük ziyaret sırasında bir dizi anlaşmanın imzalanacağı belirtildi.

Ziyaret, Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyaret olacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan, İran’dan cumhurbaşkanlığı düzeyinde Suriye’ye yapılan son ziyaret 2010 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad tarafından gerçekleştirilmişti. Söz konusu ziyaret 13 yıl sonra İran'dan Suriye’ye cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olarak kayıtlara geçecek.

Reisi'nin ziyareti nedeniyle, Şam'da yoğun güvenlik önlemleri alındı.

BBC Türkçe'deki habere göre havaalanından Reisi'nin ziyaret edeceği Seyyide Zeyneb Camii'ne giden yol boyunca İran ve Suriye bayrakları asıldı.

İki ülke başkanlarının portrelerinin olduğu billboardlarda Arapça ve Farsça "Hoşgeldiniz" yazıları yer aldı.