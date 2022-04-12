12.04.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْاَرْضِ عَدَدَ سِنٖينَ



قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ الْعَٓادّٖينَ



قَالَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلٖيلاً لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"Allah, “Yeryüzünde kaç yıl kaldınız?” diye sorar."



“Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık; işte, saymakla görevli olanlara sor” derler.



Allah buyurur: “Pek kısa bir süre kaldınız; keşke bunu (dünyada iken) bilmiş olsaydınız!”



(Mü'minûn Suresi, 112-113-114) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Âhirette Allah ile kulları arasında geçeceği bildirilen bu diyalog, zamanın göreceliğine işaret eden temsilî bir anlatımdır. Dünyadaki zaman kavramı dünyanın şartlarına bağlı bir algılama, zihnimizin oluşturduğu bir tasavvurdur. Burada, bu fâni âlem bitip de ebedî âleme geçince zaman tasavvurunun da değişeceği anlatılmaktadır.

Tefsirlerde, “saymakla görevli olanlar”la meleklerin veya hesap ehli insanların kastedildiği belirtilir (Taberî, XVIII, 63; Kurtubî, XII, 162).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 46





ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



“Allah, altmış yıl ömür verdiği kişinin mazeret gösterme imkânını ortadan kaldırmıştır.”

(Buhârî, Rikak 5)