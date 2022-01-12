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İSLAM 12.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

12.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-01-12 07:58:00 -
12.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

 

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زٖينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً

وَاِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعٖيداً جُرُزاًؕ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Biz, kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık."

"Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız."

 (Kehf Suresi, 7-8)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ: 

Yüce Allah, müşriklerin Kur’an’a inanmamaları halinde helâk olacakları korkusuyla üzülen Hz. Peygamber’i teselli etmekte ve bu kadar üzülmesine gerek olmadığını bildirmektedir. Çünkü Peygamber’in görevi onları zorla imana getirmek değil, Kur’an’ı tebliğ edip doğru yolu göstermektir (Nahl 16/82).Allah Teâlâ, kimlerin daha iyi davranışlarda bulunacağını denemek için bunca güzel nimetleri; malı, mülkü, evlât ve serveti, dünyanın bir süsü olarak yaratıp çekici kılmıştır. Bunun yanında insanları da irade sahibi, iyi ve kötüyü birbirinden ayırt edip ve yaptıklarından sorumlu olacak özellikte yaratmıştır. Böyle olmasaydı denemenin bir anlamı kalmazdı. Fakat Allah bu nimetlerin geçici olduğunu, yeryüzündeki güzellikleri bir gün çerçöp haline getirip yok edeceğini, dünyayı insansız, hayvansız, ağaçsız, bitkisiz ve kupkuru bir çöl haline getireceğini bildirmekte ve dünya nimetlerine bağlanmanın doğru olmadığına dikkat çekerek insanları uyarmaktadır.

Dünyada sürekli olan hiçbir şey yoktur; kıyamet gününde dünya da değişecektir; kalıcı olan yalnız Allah’tır. Bir âyette şöyle buyurulmuştur: “Bir gün gelecek, yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek, insanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah’ın huzuruna çıkacaklardır” (İbrâhim 14/48; ayrıca bk. Rahmân 55/26-27). Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 536-537

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Geçmiş toplumların hastalığı size de bulaştı, haset ve kin beslemek. İşte bu kökten yok etmedir, saçı tıraş eder demiyorum, fakat dini kökünden kazıyıp yok eder."

"Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, iman etmeden cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmeden de mü’min olamazsınız."

"Aranızda birbirinizi sevmeyi gerçekleştirecek olan şeyi size haber vereyim mi? Selamı aranızda yayın!..”

(Tirmizî, Sıfatu’l-Kıyâme, 57

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