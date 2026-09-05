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Gündem 1200 banka hesabına el konuldu! Derbi öncesi yasa dışı bahse büyük operasyon
Gündem

1200 banka hesabına el konuldu! Derbi öncesi yasa dışı bahse büyük operasyon

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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1200 banka hesabına el konuldu! Derbi öncesi yasa dışı bahse büyük operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesinde yasa dışı bahis ağlarına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendiğini açıkladı. Çalışmalarda yaklaşık 98 bin internet sitesi tespit edilirken, 1048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1200 banka hesabına el konuldu.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi öncesinde yasa dışı bahis trafiğine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesi yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

 Yasa dışı bahis ve suç gelirlerine geçit yok

Gürlek, NSosyal hesabından, "Yasa dışı bahis ve suç gelirlerine geçit yok" başlığıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerine dikkati çeken Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesi yasa dışı bahis sitelerine yönelen para trafiğini kesintiye uğratmak amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi, 1200 IBAN, yasa dışı bahis bağlantılı kullanılan yaklaşık 98 bin internet sitesi tespit edildi. Yaklaşık 98 bin internet sitesine erişimin engellenmesi yönünde adli karar alındı. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı tespit edilen 1048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1200 banka hesabına el konuldu."

 

İlgililer hakkında "7258 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldığını belirten Gürlek, "Bu önemli çalışmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza ve görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Sporun heyecanını yasa dışı kazanca dönüştürmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Yasa dışı bahis ağları ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

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