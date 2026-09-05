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Gündem Devletin hastanesinde çalışanlar da bunu yaparsa... Hemşireden, infiale yol açan Amedspor-Trabzonspor paylaşımı
Gündem

Devletin hastanesinde çalışanlar da bunu yaparsa... Hemşireden, infiale yol açan Amedspor-Trabzonspor paylaşımı

Yeniakit Publisher
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Devletin hastanesinde çalışanlar da bunu yaparsa... Hemşireden, infiale yol açan Amedspor-Trabzonspor paylaşımı

Tuzla Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak çalıştığı iddia edilen bir personelin, Amedspor-Trabzonspor maçı sonrasında yaptığı nefret içerikli paylaşımlar büyük bir infiale yol açtı. Toplumsal huzuru ve birlik iklimini hedef alan çirkin provokasyon kısa sürede binlerce tepki toplarken, sosyal medya kullanıcıları acilen idari işlem başlatılmasını talep etti.

Terörle mücadele ve toplumsal huzurun sağlanması amacıyla tarihi adımların atıldığı bir süreçte, sosyal medya üzerinden birlik ve beraberliği hedef alan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Süreci olumsuz etkilemeye yönelik söylemlerin son adresi, bir sağlık çalışanının sosyal medya hesabı oldu.

 

SAĞLIK ÇALIŞANININ PAYLAŞIMLARI TEPKİ TOPLADI

Tuzla Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yaptığı öne sürülen şahsın, Amedspor ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakanın ardından yaptığı paylaşımlar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeyi amaçlayan ve nefret söylemi barındıran ifadeler, sosyal medya kullanıcılarının sert tepkisini çekti.

 

SOSYAL MEDYADA İNCELEME ÇAĞRISI

Sporun birleştirici ruhuna ve toplumsal barış iklimine zarar veren ifadeler sonrası binlerce kullanıcı yetkili makamları göreve çağırdı. Sağlık Bakanlığı ve emniyet birimlerinin, kamuoyunda infial yaratan ve bir kamu görevlisine yakışmadığı belirtilen söz konusu paylaşımlarla ilgili idari ve adli süreç başlatması bekleniyor.

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