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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin "en uzun süre görevde kalan başbakanı" ünvanını elde eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya Cumhuriyeti'nin 'en uzun süre görevde kalan başbakanı' ünvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni'yi yürekten tebrik ediyorum. Sayın Giorgia Meloni ile ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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