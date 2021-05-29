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Yerel 12 kumarbaza 110 bin 568 lira ceza
Yerel

12 kumarbaza 110 bin 568 lira ceza

Antalya’nın Kaş ilçesinde evde kumar oynayan ve yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye, toplamda 110 bin 568 lira ceza uygulandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 23:59:00 -
12 kumarbaza 110 bin 568 lira ceza

Antalya’nın Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yayla Belenli Mahallesi’nde M.B.’nin (47) evinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese giden ekipler, M.B. (47), A.Ö. (28), E.C. (44), S.T. (46), A.K. (31), E.Ç. (45), C.H. (39), E.K. (45), A.C. (20), A.İ. ( 37), M.E. (47), O.K.’nın (41) kumar oynadığını belirledi.

12 kişiye, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 110 bin 568 lira idari yaptırım uygulandı.Masa üzerinde 5 bin 100 lira ve 9 deste oyun kağıdı ele geçirildi.

Kumar oynayanlardan A.Ö.’nün hakaret ve tehdit suçlarından arama kaydının olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

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