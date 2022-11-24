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Yerel 112’yi arayıp intihar edeceğini söyledi ekipler cesediyle karşılaştı
Yerel

112’yi arayıp intihar edeceğini söyledi ekipler cesediyle karşılaştı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kişinin 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak intihar edeceğini söylemesi üzerine bölgeye gelen ekipler, şahsın cesediyle karşılaştı.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 23:39:00 - 2022-11-24 23:45:56
112’yi arayıp intihar edeceğini söyledi ekipler cesediyle karşılaştı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kişinin 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak intihar edeceğini söylemesi üzerine bölgeye gelen ekipler, şahsın cesediyle karşılaştı.

Olay, dün gece Turgutlu ilçesine bağlı Musacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk babası Ali E. (43), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak intihar edeceğini söyledikten sonra telefonu kapattı. Bölgeye sevk edilen ekipler, Ali E.’nin kanlar içinde yerde yattığını gördü.

Soruşturma başlatıldı

Yapılan incelemede Ali E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ali E.’nin cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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