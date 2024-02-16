112'ye gelen çağrılar çileden çıkartıyor! 'Fare yuttum'

2023 yılında kendilerine yapılan çağrıların yüzde 35,2’sinin asılsız ihbar çıktığı Iğdır 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, yardım bekleyen vatandaşlara ulaşmak için büyük çaba sarf ediyor.

Değişik istek ve taleplerle ile telefon aldıklarını belirten Alican Yurtseven, “Bize ilk gelen çağrıları alan biz çağrı alıcılar o çağrıları filtreliyoruz. Bizi arayanlardan gerekli olan bilgileri adresi, olayın ne olduğunu alıyoruz. Daha sonra o çağrıyı gerekli birim olan sağlık acil, jandarma acil , polis acil, itfaiye acil vb. aktarıyoruz. Onlarda gerekli atamayı yaparak vakaya personellerini gönderiyorlar. Sürekli bizi ihtiyacı olanlar değil de sohbet etmek isteyen veya alkollü kişiler de arıyor. Aldığım ilginç çağrılardan biri, bir vatandaş aradı. Bir akaryakıt istasyonun lavabosunu kullanmak istiyor. Lavaboların kapılarının kilitli olduğunu görünce bizi aradı. Biz çağrıyı alınca lavabonun kapalı olduğunu bir polis ekibinin gönderilmesini istedi. Bizde polisin böyle bir görevinin olmadığını belirterek çağrıyı sonlandırdık. Vatandaşlardan ricamız 112 acil çağrıyı sadece ihtiyacı olanlar arasın. Çocukların eline telefon vermesinler böyle durumlarda bizi arayarak gereksiz meşgul edebiliyorlar” dedi.

Tuğba Koçak isimli çağrı merkezi personeli, vatandaşların 112 acil hattını gereksiz meşgul etmemelerini söyleyerek, “Aldığım ilginç çağrılardan biri, bir teyze beni aradı. Balkonda uyuduğunu bir ara bir şey yuttuğunu söyleyerek bu şeyin kurbağa mı fare mi olabileceğini söylemişti. Bende çağrıyı sağlık ekiplerine yönlendirmiştim. Vatandaşlardan ricamız gereksiz yere bizi aramasınlar, çünkü ihtiyacı olan vatandaşlar o zaman bize ulaşmakta zorluk çekiyor” dedi.



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"Asılsız aramaların idari para cezası var"

Iğdır'da acil durumda tek numaranın 112 Acil Çağrı Merkezi olduğunu dile getiren 112 Acil Çağrı Merkezi İl Müdürü Murat Gürel, "Iğdır 112 Acil Çağrı Merkezi, emniyet acil, jandarma acil, sağlık acil, itfaiye acil, AFAD acil, Orman acil gibi çağrıların birleşmesi ile hizmet vermektedir. İlk gelen çağrılar çağrı personeli tarafından alınır daha sonra bu çağrı değerlendirilmesi yapıldıktan sonra gerekli birime yönlendirilir. Bizim vatandaşlardan istediğimiz 112 acil çağrı merkezini ararken heyecanlanmamaları istenilen bilgileri en doğru şekilde vermeleri gerekmektedir. Biz çağrıyı aldıktan sonra hemen gerekli birime bu çağrıyı yönlendiriyoruz. 2023 yılında 259 bin 890 çağrı aldık. Gelen çağrıların yüzde 32’si asıllı i, yüzde 35,2’si asılsız, yüzde 33,03’ü ise anonsta kapanan çağrılar olarak kaydedildi. 112 acil çağrı merkezi asılsız aramalarda idari para cezasının olduğunu vatandaşlarımızın unutmaması lazımdır” dedi.