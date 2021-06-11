11.06.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





يَا بُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَٓا اَصَابَكَ ۜاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِۚ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar, kararlılık gerektiren işlerdendir.”"

(Lokmân Suresi - 17) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

İnsanın iyi ve itaatkâr bir kul olduğunu gösteren üç örnek davranışın sıralandığı 17. âyetteki “namaz” Allah’a kulluk ödevini, “iyi olanı emredip kötü olana karşı koymak” toplumsal davranışlar karşısındaki kulluğun gerektirdiği yapıcı tutumu, “sabır” ise maddî ve sosyal çevreden gelen sıkıntıları, belâları birer imtihan bilip metanetle karşılama olgunluğunu yansıtır. Âyetteki “İşte bunlar, kararlılık gerektiren işlerdendir” ifadesi, bu müsbet davranışların, kulluktaki kemali gösteren birer örnek olduğunu, hayatın şartları içinde yerine getirilmesi gereken böyle daha başka yüksek davranışlar da bulunduğunu gösterir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 338

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Kadere iman eden kederden kurtulur.”



(Deylemî, el-Müsned 1/113; Kenzü'l-Ummâl 1/106)