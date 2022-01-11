11.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبٖينَۙ

اَلَّذٖينَ هُمْ فٖي خَوْضٍ يَلْعَبُونَۘ

يَوْمَ يُدَعُّونَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعاًّؕ

هٰذِهِ النَّارُ الَّتٖي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"İşte o gün vay haline (dini) yalan sayanların!

Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar.

O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler.

(Onlara şöyle denecek:) “Yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu!"

(Tûr Suresi, 11-12-13-14) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

İlk iki âyette kıyamet sahneleriyle ilgili kısa ve sarsıcı bir tasviri takiben 12. âyette inkârcıların o günü hiç akıllarına getirmeden sürdürdükleri dünya hayatının, kalıcı değeri olmayan, boş ve anlamsız bir uğraş ve oyalanmadan ibaret olduğu belirtilmekte; 13-16. âyetlerde de karşılaşacakları ağır cezanın soyut bir tasavvur olarak kalmaması için, karşılaşacakları muamele hakkında canlı bir anlatım üslûbu kullanılmakta ve bunun üzerinde dikkatle düşünülmesi istenmektedir.





Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri







Kur'an Yolu Tefsiri