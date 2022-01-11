11.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبٖينَۙ
اَلَّذٖينَ هُمْ فٖي خَوْضٍ يَلْعَبُونَۘ
يَوْمَ يُدَعُّونَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعاًّؕ
هٰذِهِ النَّارُ الَّتٖي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"İşte o gün vay haline (dini) yalan sayanların!
Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar.
O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler.
(Onlara şöyle denecek:) “Yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu!"
(Tûr Suresi, 11-12-13-14) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
TEFSİRİ:
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Kendini hiç ölmeyecek zanneden kişinin çalışması gibi (dünya için) çalış, yarın öleceğini zanneden kişinin korkması gibi (günahlardan) kork."
(Münavi, Feyzü’l-Kadir, II/12; Kenzü’l-Ummal, III/40, hn: 5379)