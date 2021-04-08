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Gündem 105 euroluk trafik cezası gurbetçi Türk’ü zora soktu
Gündem

105 euroluk trafik cezası gurbetçi Türk’ü zora soktu

Türkiye dönüşü Münih Havaalanı’nda kontrole takılan 28 yaşındaki Türk vatandaşı, daha önceden kalmış 105 euroluk trafik cezası nedeniyle polis tarafından alıkonuldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 22:55:00 -
105 euroluk trafik cezası gurbetçi Türk’ü zora soktu

Türkiye dönüşü Münih Havaalanı’nda kontrole takılan 28 yaşındaki Türk vatandaşı, 105 euroluk trafik cezasını ödemediği için gözaltına alındı. 

Havaalanı polisinden verilen bilgiye göre Almanya’nın Ingolstadt şehrinde ikamet ettiği belirtilen 28 yaşındaki genç, 2.5 yıl önce birkaç kez trafik cezasına çarptırıldı. Ancak toplam 105 euro tutarındaki cezayı ödemedi. Bunun üzerine savcılık soruşturma başlattı. Hakkında tedbiri tutuklama kararı çıkarılan genç, polis tarafından her yerde aranmaya başlandı.

Serbest bırakıldı

Paskalya tatilinde Türkiye’ye giden şahıs, dönüşte polis kontrolüne takıldı. Mahkeme masraflarıyla birlikte 378 euroya çıkan trafik cezasını ödemesi istendi, aksi takdirde 9 gün hapis yatacağı uyarısında bulunuldu. Para cezasını ödeyen şahıs serbest bırakıldı.

 

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