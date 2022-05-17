1025 kiloluk cağ kebabıyla rekor denemesi yapılacaklar

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonunun 24-29 Mayıs'ta Kocaeli'de düzenleyeceği "Palandöken'den Kar Tepe'ye Erzurum Tanıtım Günleri"nde, 1025 kilogramlık cağ kebabıyla rekor denemesi yapılacak.

Federasyon Başkanı Tekin Dursun, Erzurum'daki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılacak tanıtım günlerine herkesi davet etti.

Dernek olarak kente değer katan ve tanıtan çeşitli programların yanı sıra anlamlı destekler de yaptıklarını ifade eden Dursun, şöyle konuştu:

'Elazığ depreminden etkilenenlere maddi ve gıda yardımı, pandemi sürecinde öğrencilere tablet ile 127 öğrenciye de mezun olana kadar burs verdik. Türkmen Dağı'ndaki çocuklara 2 tır gıda yardımı gönderdik'

Federasyonun Başkan Yardımcısı Yener Tok da tanıtım gününün 24 Mayıs'ta Nene Hatun ve Kazım Karabekir gibi simge isimlerin kostümlerinin giyileceği kortej yürüyüşüyle başlayacağını aktardı.