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İSLAM 10.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

10.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-04-10 06:45:00 -
10.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



هُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِۜ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَٓاءِ وَمَا يَعْرُجُ ف۪يهَاۜ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْۜ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرٌ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istivâ eden O’dur.

 Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir.

 Nerede olursanız olun O sizinle beraberdir.

 Allah yaptıklarınızı görmektedir."

 (Hadîd Suresi - 4)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Kendisine aklını yerinde kullanma becerisi verilen kimse, kurtuluşa ermiştir."

(Beyhâkî, Şuabu’l- İman, IV/159)

 

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