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100 Günlük İcraat Programında TRT detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de düzenlenen programda açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı ile ilgili TRT'den açıklama geldi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:39
100 Günlük İcraat Programında TRT detayı

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca (TRT), 100 günlük icraat programında yer alan yerli ve milli yayın politikası doğrultusunda, lisanslı ürün sektöründeki yerli marka boşluğunu doldurmak amacıyla dizi ve çizgi film kahramanlarına ait yüzlerce ürünün hayranlarıyla buluşturulacağı bildirildi.

TRT'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 100 günlük hedefini kapsayan eylem planını kamuoyuyla paylaştığı anımsatıldı.

TRT'nin de icraat programındaki yerini aldığına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda uluslararası ölçekte ses getiren TRT World Forum'un ikincisinin yapılacağı ifade edildi.

"KÜLTÜREL BİR BARİER OLUŞTURULMASI AMAÇLANIYOR"

İcraat programında TRT'nin yerli ve milli yayın politikasına da vurgu yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TRT'nin yerli ve milli dizi, çizgi film karakterlerine ait tasarımların, ünlü mağazaların raflarında yerlerini almasının da beklendiği dile getirildi. Lisanslı ürün sektöründeki yerli marka boşluğunu doldurmayı hedefleyen TRT, çok yakında tekstil, kırtasiye ve oyuncak kategorilerinde yapacağı anlaşmalarla dizi ve çizgi film kahramanlarına ait yüzlerce ürünü hayranlarıyla buluşturacak.

TRT dizilerinin uluslararası başarılarına ve çizgi film sektörüne verdiği desteğe katkı sağlayacak bu çalışmayla, yabancı lisansların yıkıcı etkilerine karşı kültürel bir bariyer oluşturulması ve milli kültürümüzün genç nesillerin ilgi alanına girmeye devam etmesi amaçlanıyor."

Açıklamada, TRT Türk'ün yeniden yayın hayatına başlamasıyla ilgili de "Dünyaya Türkçe yayın yapan ve yapılanması tamamlanmak üzere olan TRT Türk de bu 100 gün içinde yeniden yayın hayatına sürprizlerle başlayacak. Bahsedilen sürecin temel aşamalarının bu 100 gün içinde tamamlaması ve 2019- 2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarının kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması planlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:39
  1. TRT
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. 100 Günlük İcraat Programı

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