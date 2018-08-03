100 günlük icraat programında dikkat çeken Erbakan modeli!

NURULLAH ALPAY ÖZEL HABER



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin 100 günlük icraat programını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasındaki en dikkat çeken ifadeleri ise "Yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağını tek hesaptan yöneterek yılda 3 ile 4 milyar lira arasında ilave gelir elde etmeyi planlıyoruz." sözleri oldu.

ERBAKAN'IN HAVUZ SİSTEMİ 100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMINDA

Başkan Erdoğan'ın bu açıklaması Milli Görüş'ün merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kamu kaynaklarını tek elden yönetmeyi amaçlayan Havuz Sistemi'ni hatırlattı. Milli Görüş'ün efsane lideri Erbakan'ın birçok vaadini yerine getiren Başkan Erdoğan, bu kez Havuz Sistemi'ni devreye sokacağı değerlendiriliyor.

100 Günlük İcraat Programını açıklayan Başkan Erdoğan, "Kamu idarelerinin harcamalarında tasarrufu azami düzeye çıkartacak tedbirleri alıyoruz." dedi ve kamu kaynaklarının tek bir hesapta yönetileceğini duyurarak "Yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağını tek hesapta yöneterek yılda 3 ile 4 milyar lira arasında ilave gelir elde etmeyi planlıyoruz." ifadesinde bulundu.

HAVUZ SİSTEMİYLE 1 YILDA 10 MİLYAR DOLAR TASARRUF

1995 seçimlerinde birinci parti çıkan Refah Partisi'nin genel başkanlığını yapan Erbakan, Refah-Yol Hükümeti'nin kurar kurmaz Havuz Sistemi'ni getirdi. Bu sistemde Erbakan Hoca, kamu kurumlarının paralarını kamu bankalarında topladı ve kamu kurumlarına özel bankalardan kredi almalarını yasaklarken, kurumların kredi ihtiyacını ise kamu bankalarından karşılama zorunluluğu getirdi.

Havuz Sistemi'yle Türkiye, 1 yılda 10 milyar dolar tasarruf etti. Bunun yanında bu sistemle faiz oranlarında yüzde 2,1'lik düşüş sağlandı.

28 ŞUBAT POST-MODERN DARBESİYLE SİSTEME SON VERİLDİ

Erbakan Hoca'nın 28 Şubat Post-Modern darbesiyle indirilmesinin ardından Havuz Sistemi'ne son verildi ve devletten 46 milyar dolar da hortumlandı.

Kaynak: yeniakit.com.tr