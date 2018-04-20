100 bin imza için noter şartı var mı? Başbakan noktayı koydu

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı adaylığı gerek 100 bin imza için noter şartı olup olmadığına ilişkin konuştu. Yıldırım, "100 bin imza ile aday gösterecilecek noter şartı falan yok.Kimlik bilgileri ile aday için imza verebilecekler. Vatandaşın adaya rızası olması lazım. Gelen teklifte bunlar yer alacak. " ifadelerini kullandı.