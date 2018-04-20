100 bin imza için noter şartı var mı? Başbakan noktayı koydu
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ''100 bin imza ile gösterilecek. Burada noter şartı falan yok. Aday göstermek isteyen vatandaşlarımız, kimi aday gösterecekse ona yönelik gerekli kimlik bilgilerini, kendi rızasıyla aday göstermek istediğini belirtecekler.'' ifadelerini kullandı.20 Nisan 2018 Cuma 14:22
Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı adaylığı gerek 100 bin imza için noter şartı olup olmadığına ilişkin konuştu. Yıldırım, "100 bin imza ile aday gösterecilecek noter şartı falan yok.Kimlik bilgileri ile aday için imza verebilecekler. Vatandaşın adaya rızası olması lazım. Gelen teklifte bunlar yer alacak. " ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ