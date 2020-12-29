100 bin dolardı, 35 bin liraya üretti! İthal edilen maske makinesinin yerlisini çok daha ucuza yaptı

Daha önce yerli üretimi olmayan ve yurt dışından 100 bin dolardan başlayan fiyatlara getirilen maske makineleri için Ar-Ge çalışmaları başlatan firma, otomatik 3 katlı telli ultrasonik cerrahi maske makinesinde başarılı olunca, her biri saatte 6 bin maske üreten ve tanesi 35 bin liraya mal olan 9 adet makine geliştirdi. Firmanın ortaklarından Nadir Özçelik, makineleri birkaç küçük aparatla sağlık sektörü için gerekli olan tek kullanımlık tulum ve tek kullanımlık hastane örtüsü yapar hale getirebileceklerini söyledi.