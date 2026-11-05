10 metrekareyle başladı, 800 metrekareye çıkardı! Batman’da “kırmızı altın” hasadı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Poyraz köyünde geleneksel tarım ürünlerine yeni bir alternatif doğuyor. Gercüş ilçesine bağlı Poyraz köyünde yüksek katma değeri nedeniyle "kırmızı altın" olarak anılan safranın hasadı başladı. Mehmet Salih Demir adlı çiftçinin bu yıl 800 metrekarelik alanda üretimini yaptığı safranın bölgede geleneksel tarım ürünlerine güçlü bir alternatif olması bekleniyor.

Poyraz köyünde çiftçilik yapan Mehmet Salih Demir, safrana internette gördüğü bir içerikle merak sardı. İlk olarak deneme amaçlı 10 metrekarelik alanda safran yetiştiren Demir, aldığı yüksek verim ve başarılı sonuçlar üzerine bu yıl üretim alanını 800 metrekareye çıkardı. Mehmet Salih Demir, "Tarlamızı üç ürünle sonuçlandırıyoruz, safran en son üründür. İyi bir şekilde ürünümüzü alıyoruz, topluyoruz şu anda. Ekilmesine gelince ağustosta başlanıyor. 10’unda, 15’inde toprakla birleştiriyoruz. Sulama yavaş yavaş yapıyoruz. Sulama yapıldıktan sonra yabani otlar çıkıyor. Onları ayıklıyoruz, temizliyoruz sonbahara kadar. Sonbaharda çiçekler yavaş yavaş otlanınca gene yabani otları temizliyoruz. Daha sonra 10. ayın 10’undan sonra çiçek vermeye başlıyor. Ondan sonra çiçeklerimizi topluyoruz bir ay, 30 gün, 40 gün, 45 gün bu iş böyle devam ediyor. Geçen sene deneme amaçlı ekmiştim, gayet güzel çıktılar. Benim beklentim içerisinde oldu" dedi.

Safran çiçeklerinde genelde 3 kırmızı, 3 de sarı tel olurken ürettikleri safranlarda 5-6 tane sarı, 5-6 tane de kırmızı tel olduğunu söyleyen Demir, "Konuştuğum arkadaşlar var batıda, dediler ’Böyle bir şey görmemişiz, duymamışız.’ Bu topraklar çok bereketli olduğundan dolayı bu çiçekler böyle bu verimi veriyor. Tabii ki biz de gururlandık bu verimi aldığımız için. Evet, gerçekten çok memnun oldum bu durumdan. Ve özellikle bizim bölgede yani ihtiyaç olması gereken bir şeyin ekilmesi beni daha çok memnun etti. Sadece destek istiyorum, devlet desteğini. Herkesin ilgilenmesi lazım ki bölgeye dağılsın bu iş. Çok faydalı bir şey. Safranbolu’yu buraya getirmişiz, Poyraz köyüne getirmişiz. İnşallah ilerlemesini bekliyoruz’’ diye konuştu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gercüş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kenan Atalay, "Bugün Gercüş’ümüzün saklı kalmış tarım potansiyelini Poyraz köyümüzün tam 1088 metre rakımında kırmızı altın dediğimiz safran hasadıyla taçlandırıyoruz. Gercüş denince tabii akla ilk önce fıstık ve üzüm geliyor. Ancak bugün burada bu geleneksel üretimimizin yanında dünyanın en değerli baharatını ekiyoruz. Poyraz köyümüzün kireçli toprak yapısı ve mikro klima iklim safran üretimi için biçilmiş bir kaftan oluyor. Tabii çiftçimiz Mehmet Salih Demir, boş alanları safranla değerlendirerek, aynı araziden üç kat gelir elde etmeyi başarmıştır. İlçe Tarım ve Müdürlüğü olarak yaptığımız analizlerde safranın geleneksel ürünlerimize oranla yaklaşık 10 kat daha fazla gelir getirme potansiyeli olduğunu gördük. Üstelik iklim krizine karşı az su isteyen, tam bir su dostu bitkidir. Tabii amacımız bu üretimi tüm ilçeye yayarak Gercüş safranını yeni bir dünya markası haline getirmektir. Hasadımız bereketli olsun’’ dedi.