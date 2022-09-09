GSB personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak? GSB kura sonuçları

GSB personel alımı yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapıaln son dakika açıklamasının ardından söz konusu personel alımına başvuruda bulunmak isteyenler yoğun şekilde "GSB Personel alımı ne zaman başlayacak, başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

GSB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELERDİR?

GSB Personel alımı başvuru tarihi ve tüm detaylar şöyle;

GSB PERSONEL ALIMI KONTENJANI NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Twitter üzerinden verilen personel alımı müjdesinde 4 bin 147 kişinin bakanlık kadrolarında sözleşmeli personel olarak istihdam edileceği duyuruldu.

GSB PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Alınacak 300 büro personeli için üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak şartı aranacak. Büro personeli alımı 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek. KPSS P93 puanı esas alınarak istihdam edilecek 866 Koruma ve Güvenlik Görevlisi için ise üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak ve 10 Haziran 2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen şartları taşıma şartı aranacak. KPSS P94 puanı esas alınarak alınacak 2 bin 981 Destek Personeli (Temizlik) için ise ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak şartı aranacak.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakan Kasapoğlu'nun Twitter'da yaptığı açıklamada ise;

"GSB Ailemiz Büyüyor! 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımımıza ilişkin başvurular 10-15 Eylül 2022'de e-devlet kapısından gerçekleştirilecek. Hayırlı olsun!"

Detayları yer alıyor.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

GSB personel alımı başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak.

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GSB iletişim ADRESLERİ

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - İletişim

Adres Zuhuratbaba Mah. Mustafa Sarıçiçek Bulvarı 34/2 Bakırköy/İstanbul

Telefon 0212 588 00 62 - 0212 588 00 71 - 0212 588 00 72 - 0212 588 00 35

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