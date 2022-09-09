Bekçi alımı 2022 başvuru nasıl yapılır? İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları neler? Çarşı ve Mahalle bekçisi alımı başvurusu

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde çarşı ve mahalle bekçisi alımı için ilan yayınlandı. 5-12 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan bekçi alımı başvuruları için başvuru şartları açıklandı. Peki, İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları ne? Bekçi alımı 2022 başvuru nasıl yapılır? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir? İşte İŞKUR bekçi alımı 2022 başvuru formu ve diğer detaylar...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlana ilişkin genel şartlara haiz olanların özel şartlara da haiz olması gerekiyor. Ayrıca e-Devlet ile giriş yaparak bu ilana özgeçmiş oluşturmak sureti ile başvuru yapılabilecek.

Bekçi alımı başvuru yap TIKLAYINIZ

İŞİN TANIMI

Bekçi alımı yapacak olan firma tarafından iş tanımı şöyle aktarıldı:

Makine imalatı yapan firmada bekçi olarak çalışacak bay personel alınacaktır.

Emekli adaylar da pozisyon için değerlendirilecektir.

Çalışma saatleri 08:00-18:00 şeklindedir.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İŞKUR tarafından duyurulan bekçi alımı başvuruları için tarihler duyuruldu.

Buna göre; Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı 5 ile 12 Eylül arasında yapılacak.

BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Yayınlanan ilana göre birçok ilden bekçi alımı yapılacak. İlana göre; Çanakkale, Giresun, Bursa, Denizli, İstanbul, Antalya, Kırklareli, İzmir, Tekirdağ ve Gaziantep'te bekçi alımı yapılacak.

Kocaeli'de engelli kategorisinden 1 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Yayınlanan ilanda bekçi alımı için bazı şartlar belirtiliyor;

T.C. Vatandaşı olmak,

İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Fiziki şartlarda erkeklerde ve bayanlarda herhangi bir sıkıntı çıkartacak engele sahip olmaması (Engelli adaylar için gerekli şartlar ilan detaylarında belirtilmiştir)

Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları.

Başvuruda bulunulacak il içerisinde ikamet ediyor olmak.

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