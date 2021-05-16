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İSLAM 10 camide yeniden ezan sesleri yükseldi
İSLAM

10 camide yeniden ezan sesleri yükseldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, ramazanda Kayseri, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Suriye Afrin’de toplam 10 caminin restorasyonu tamamlanarak hizmete açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 17:48:00 -
10 camide yeniden ezan sesleri yükseldi

Vakıflar Haftası’nı da kapsayan ramazan boyunca, restorasyonu devam eden tarihi camilerin bazılarının çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu. Vakıflar Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, ibadete açılan yerlerin başında, Kayseri’nin Talas ilçesinde 18. yüzyılda inşa edilen Reşadiye Yukarı Mahalle Camii geldi. İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü bünyesinde restorasyonu yapılan Üsküdar Rumi Mehmet Paşa Camii de 3 yılın ardından 26 Nisan’da ibadete açıldı.

İstanbul’da bu ramazanda restorasyonu tamamlanan bir diğer eser de Üsküdar Kaymak Mustafa Paşa Camii oldu. Kaptan-ı Derya olarak Osmanlı Donanmasına kumanda eden devlet adamı Kaymak Mustafa Paşa tarafından yaptırılan ve 2018’de restorasyona alınan eser, yeniden ziyaretçilerini kabul etmeye başladı.

İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğünce restorasyonu yürütülen, Mimar Atik Sinan’ın yaptığı Kumrulu Mescid Camii de ibadete açılan eserler arasında yer aldı.

Kanuni Sultan Süleyman’ın veziri Pertev Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan Kocaeli Pertev Mehmet Paşa Camii’nin 2016’da başlayan restorasyonu tamamlanarak 21 Nisan’da hizmete açıldı. Suriye Afrin’de bulunan, Genel Müdürlüğün vakıf kaydı tespit ettiği Şeyh Hadid kasabasının merkezindeki Ömer Bin Hattab Camii ile Şerran bölgesindeki Nebi Huri Türbe ve Camii’nin restorasyonları da tamamlandı. Restorasyon çalışmaları Mart 2021’de tamamlanan camiler, 7 Mayıs’ta ibadete açıldı. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Mağaralı Camii ile İstanbul Balat’taki Ferruh Kethuda Camii de bu ramazanda ibadete açılan tarihi camiler arasında yerini aldı.

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