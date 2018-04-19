10 bin polis alımı daha yapılacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele toplantısında yeni dönem polis alımlarına ilişkin konuştu. Bakan Soylu 2018 yılında vatandaşların asayişten memnun olduğunu açıkladı. Peki alımlar ne zaman olacak? İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamaları…

10 BİN POLİS ALIMI DAHA YAPILACAK!

İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU, Emniyet Genel Müdürü Selami ALTINOK ile beraberindeki davetliler Tekirdağ'da Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele toplantısında alımların Eylül ayında yapılacağını belirterek şunları da ekledi; ‘’ Bir 10 bin polis alımına daha çıktık. Eylül ayında bir 10 bin polis daha alacağız. Oradan da göndereceğiz. Jandarma asayiş için 25 bin alımımız var. Bekçi alımımızda da ne kadar alacağımızı belirtmiştik. Olayların aydınlatılma oranlarında ise yüzde 12 artış var. Burada özellikle ilçe jandarma komutanlarımıza, ilçe emniyet müdürlerimize söylüyorum. Benim için önemli olan rakam, mala karşı suçların düşmesi, aydınlatılan olayların oranlarının artması. Bunu yaptığımız zamandan itibaren vatandaşımızın, hem sizlere hem de devlete olan güveni artacaktır. Kafasını yastığa vurduğu zaman vatandaş, polisim, jandarmam, bekçim yanı başımda diyecek ve bu konuda rahat bir uyku çekebilecek. Bizim yapmamız gereken bu.’’