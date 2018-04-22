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10 bin 300 TL ödeyen aday adayı olabilecek!

Cumhurbaşkanlığı seçimi için uyum kanunu tasarısı TBMM’ye gönderildi. Cumhurbaşkanı aday adayı olabilmek için öncelikle 10 bin 300 TL yatırmak gerekiyor.

22 Nisan 2018 Pazar 09:39
10 bin 300 TL ödeyen aday adayı olabilecek!

Cumhurbaşkanlığı seçimi için uyum kanunu tasarısı TBMM’ye gönderildi. Cumhurbaşkanı aday adayı olabilmek için öncelikle 10 bin 300 TL yatırmak gerekiyor. Uyum kanunu tasarının hazırlanması öncesinde, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığı adayı olma seçeneğinin nasıl düzenleneceği merak konusu olmuştu. Tasarıda yer alan düzenlemeye göre; bu yöntemle aday olmak isteyenler, gerekli belgeleri toplayarak Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) dilekçeyle başvuracak.

ELEKTRONİK TEKLİF

Aday adayı, başvuru öncesinde, en yüksek derecedeki devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılmakta olan her türlü ödemenin 1 aylık brüt tutarının 10 katını (10 bin 300 TL) maliye veznesine emaneten yatıracak. YSK, başvuruyu 2 gün içinde inceleyecek. YSK belge eksikliği ya da adayın seçilme yeterliği bulunmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddederse, bu karara itiraz edilebilecek. YSK’nın “seçilme yeterliği” bulunan başvuru sahiplerini ilan etmesinin ardından aday gösterme işleminin ikinci aşamasına geçilecek. Seçmenler, bir aday adayına “Cumhurbaşkanı adayı” statüsü kazandırabilmek için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvuracak. Her seçmen bir aday için imza atabilecek. Seçmenin aday teklifi elektronik ortamda kaydedilecek. 100 bin imzaya ulaşan aday adayı, “Cumhurbaşkanı adayı” statüsünü alacak.

Maliye veznesine emaneten yatırılan para, 100 bin imzanın tamamlanması ya da ölüm hallerinde ve talep üzerine ilgiliye iade edilecek. 100 bin imzaya ulaşamayan aday adaylarının yatırdığı paralar Hazine’ye gelir kaydedilecek.

40 YAŞINI DOLDURMUŞ

Cumhurbaşkanlığı’na; 40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip kişiler aday gösterilebilecek. Görev süresi 5 yıl olacak. Bir kimse en fazla 2 kez Cumhurbaşkanı seçilebilecek. Seçimin ilk turunda geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday çıkmazsa, en fazla oyu alan ilk 2 aday ikinci turda tekrar oylanacak.

HABERTÜRK

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 09:39
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