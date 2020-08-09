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Tarih

10 Ağustos tarihte bugün | Bugün neler yaşandı?

10 Ağustos tarihte bugün köşesini sizler için derledik. Peki ama bugün neler oldu, kimler öldü ve kimler doğdu? 10 Ağustos ne günü? 10 Ağustos'ta hangi olaylar meydana geldi? Hangi tarihi olay akıllara kazındı? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-09 19:15:00 -
10 Ağustos tarihte bugün | Bugün neler yaşandı?

10 Ağustos "Ekvador Bağımsızlık Günü" olarak kutlanıyor.

MÖ 612 - Asur Kralı Sinşarişkun öldürüldü. Ninova kenti yerle bir oldu.

1397 - Kutsal Roma İmparatoru II. Albert doğdu.

1519 - Ferdinand Magellan, beş gemisiyle dünya çevresindeki turu için Sevilla'dan yelken açtı.

1543 - Osmanlı Orduları Estergon Kalesi'ni fethetti.

1675 - Greenwich Gözlemevi Londra'da kuruldu.

1792 - Fransız Devrimi: Tuileries Sarayı yağmalandı, XVI. Louis tutuklandı.

1809 - Ekvador'un başkenti Quito, İspanyol İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.

1814 - Alman şekerlemeci ve Nestlé fabrikalarının kurucusu Henri Nestlé doğdu.

1821 - Missouri, ABD'nin 24. eyaleti oldu.

1856 - Louisiana'da kasırgadan yaklaşık 300 kişi öldü

1876 - Padişah V. Murat akli dengesini yitirdiği gerekçesiyle tahttan indirildi.

1893 - Rudolf Diesel'in ilk dizel aracı kullanıma girdi.

1904 - Rus İmparatorluğu ve Japon savaş gemileri arasında Sarı Deniz Savaşı başladı.

1913 - II. Balkan Savaşı sona erdi: Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan arasında Bükreş Antlaşması imzalandı.

1920 - I. Dünya Savaşı: Osmanlı Padişahı VI. Mehmed'in temsilcileri, Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri arasında paylaşımını öngören Sevr Antlaşmasını imzaladılar.

1920 - Sevr Anlaşması hükümleri uyarınca, Anadolu ve Rumeli toprakları İtilaf Devletleri'nce paylaşılmaya başlandı.

1945 - Japonya teslim oldu ve II. Dünya Savaşı, Pasifik'te sona erdi.

1945 - Amerikalı fizikçi ve sıvı yakıtlı roketlerin üretilmesinin öncülerinden Robert H. Goddard öldü.

1951 - Denizcilik Bankası Kuruluş Kanunu kabul edildi. 500 milyon sermayeli kuruluşun 1 Mart 1952 günü faaliyete geçeceği açıklandı.

1954 - Murat Güler, Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk yüzücüsü oldu.

1960 - Ege Telgraf gazetesi çıkmaya başladı.

1960 - Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit'in kızı Ayşe Sultan öldü.

1982 - Artin Penik, ASALA terörünü protesto etmek için kendisini Taksim Meydanı'nda yaktı.

1990 - Kuzey doğu Sri Lanka'da katliam: 127 müslüman, yarı askeri birliklerce öldürüldü.

1990 - Magellan uzay sondası, Venüs'e ulaştı.

1993 - Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda Richter ölçeğine göre 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

1994 - Türkiye'nin ilk uydusu Türksat 1B, Fransız Guyanası'ndaki Kourou Üssü'nden fırlatıldı. Böylece Türkiye, uzayda uydusu olan 18 ülke arasına girdi.

1997 - Güney Afrika Cumhuriyeti, insan hakları ihlalleri ve Kıbrıs sorununu gerekçe göstererek Türkiye'ye askeri helikopter satışını durdurdu.

2000 - Dünya nüfusu 6 milyara ulaştı.

2001 - Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası kuruldu.

2003 - Birleşik Krallık'ın Kent şehrinde rekor sıcaklık: 38.5°C.

2003 - Yuri İvanoviç Malençenko uzayda evlenen ilk insan oldu.

2014 - 12. Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunda Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi.

9 Ağustos tarihte bugün | Bugün ne günü?
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