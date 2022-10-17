  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 1 milyon litre kaçak akaryakıt şaşkına çevirdi! 2 ayrı depoya baskın!
Yerel

1 milyon litre kaçak akaryakıt şaşkına çevirdi! 2 ayrı depoya baskın!

İzmir’in Torbalı ilçesinde, polis ekiplerince 2 depoya düzenlenen operasyonda bin ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Torbalı Kaçak akaryakıt deposuna baskın!

Yeniakit Publisher
2022-10-17 23:14:00 - 2022-10-17 23:22:40
1 milyon litre kaçak akaryakıt şaşkına çevirdi! 2 ayrı depoya baskın!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarda yakıt olarak kullanımı halinde aracın motor aksamına, tüketimi sonucu çıkan gazlarla da çevreye ciddi zararları bulunduğu belirtilen karışımlı akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik çalışma kapsamında Torbalı ilçesinde 2 depoya operasyon düzenledi.

Depolarda yapılan aramada 1 milyon litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.G. gözaltına alındı, 5 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

İlginizi çekebilir → Helenistik döneme ait Türkiye'den ilginç keşif! Kızılkule'nin önünde yosunların altından çıktı! → TIKLAYINIZ

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23