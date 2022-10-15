Green Card başvuru 2022 şartları neler? Green Card başvurusu nasıl yapılır? Green Card başvuru tarihi, ücreti, formu bilgileri

5 Ekim 2022 Çarşamba günü itibariyle başlayan Green Card başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de yaşama ve çalışma hakkı sağlayan Green Card'a ülkemizden de başvurulabiliyor. Green Card başvurusu ile ilgili son dakika açıklamaları birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Başvurular 5 Ekim itibarıyla başladı. Son başvuru tarihi ise 8 Kasım Salı olarak duyuruldu. Başvurular DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Başvuru takibi de yine resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Peki, Green Card başvurusu nasıl yapılır? İşte Green Card başvuru şartları ve 2022 Green Card başvuruları ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler...

GREEN CARD BAŞVURUSU 2022 NE ZAMAN?

ABD Freetown Büyükelçiliği DV2024 Green Card çekilişi başvurularının 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihlerinde alınacağını duyurdu.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Dv Lottery Green Card:

Green Card başvurusu DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılıyor. DV Lottery resmi internet sitesinden Green Card başvurusu gerçekleştiriliyor.

Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmeleri gerekiyor.

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu DV Lottery'nin internet sitesinde yer alan “Katılımcı Durum Kontrolü” sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğreneceklerdir.

Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.

DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi’ne (KCC) gönderiniz.

GREEN CARD BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Eğer Green Card'a başvurmak istiyorsanız sadece http://dvprogram.state.gov sitesine giriş yapmanız gerekiyor. Bu site dışında hiçbir sitenin Green Card başvuru linklerine tıklamayın. Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.

Green Card başvuru formu için: http://dvprogram.state.gov sitesinden bilgi almanız gerekiyor.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. (Ülkemiz bu hakka sahip olan ülkeler arasında yer almaktadır)

En az lise mezunu olmak.

Eğer lise mezunu olma koşulu sağlanamıyor ise bu durumda geçen son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en azından 2 yıl süresince çalışmış olmak. Bu iş deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çalışma Bakanlığı'na ait meslek unvanları listesi gözetilerek, orada bulunan uygun unvan karşılığına göre bildirilmesi gerekmektedir.

18 yaşından büyük olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilceklerdir

Green Card remi internet sitesi üzerinden başvuruda bulunmak.

GREEN CARD BAŞVURULARI ÜCRETLİ Mİ?

Green Card'a başvurmak için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz çünkü Amerika Göçmen Programı bu çekiliş için bir ücret talep etmiyor. Başvuru için pasaport zorunluluğu olmamasının yanında en az lise mezunu olma şartını unutmamak gerekiyor.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.

DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.

GREEN CARD BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN DİL BİLMEK ŞART MI?

Green Card başvurusu yapmak için İngilizce bilmek zorunlu tutulmamaktadır. Eğer çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsa, bu durumda İngilizce yeterliliğini sağlamak gerekecektir.

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