1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

Ümraniyespor ve Ankaragücü'nün ardından Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play-off'larında eşleşmeler belli oldu.

1. Lig'de sezonun son haftasında bugün 5 maç oynandı.

16.00'da başlayan maçlarda Samsunspor deplasmanda Tuzlaspor'u 4-2 mağlup etti. Boluspor ise sahasında Altınordu karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle sezonun 3 puanla tamamladı.

35. haftada oynanan maçların ardından Süper Lig için oynanacak play-off'a kalan takımlar netleşirken bugünkü karşılaşamaların ardından eşleşmeler de netlik kazandı.

Ligin son haftasında 3. sırada başlayan Bandırmaspor ve 4. sıradaki İstanbulspor'un karşı karşıya geldiği maç 0-0 tamamlandı. Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor ligi 3., İstanbulspor ise 4. sırada tamamladı.

Play-off eşleşmelerini ilgilendiren diğer mücadelede ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Denizlispor'a 4-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Büyükşehir Belediye Erzurumspor ligi beşinci sırada noktaladı.

Geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmaların ardından ligi 6. sırada bitirmeyi garantileyen Eyüpspor ise play-off öncesindeki son maçında ligden düşmesi kesinleşen Balıkesirspor'u 3-0 yendi.

Alınan sonuçlara göre 1. Lig'de play-off eşleşmeleri şöyle:

Bandırmaspor - Eyüpspor

İstanbulspor - BB Erzurumspor

1. Lig play-off maçları ne zaman?

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off'ta yarı final ilk maçları 25 Mayıs Çarşamba, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Play-off finali ise 2 Haziran Perşembe günü tek maç usulü oynanacak ve kazanan takım Süper Lig'e yükselecek. Final mücadelesinin hangi şehir ve stadyumda oynanacağı ise daha sonra açıklanacak.