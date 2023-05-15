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Spor 1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Spor

1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-15 12:36:00 -
1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

 1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 Yılport Samsunspor-Bodrumspor: Erkan Özdamar

17.00 Dyorex Boluspor-Eyüpspor: Hüseyin Göçek
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17.00 Tuzlaspor-Manisa FK: Kutluhan Bilgiç

17.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

17.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 Pendikspor-Beyçimento Bandırmaspor: Arda Kardeşler

17.00 Altınordu-Erzurumspor FK: Mete Kalkavan

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