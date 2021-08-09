09.08.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





وَهُوَ الَّذٖى يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُؕ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمٖيدُ

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَٓاؤُ۬كُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتٖيكُمْ بِمَٓاءٍ مَعٖينٍ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“İnsanlar bütün ümitlerini yitirdikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O’dur. Gerçek dost ve koruyucu,

her türlü hamde lâyık olan da O’dur.”

Bir de şunu sor: “Suyunuz çekiliverse size yerden kaynayan suyu kim getirebilir?”

(Şûrâ Suresi - 28, Mülk Suresi, 30) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Üç zümre vardır ki, Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, onlara bakmaz ve onları temize çıkarmaz. Ve onlara can yakıcı bir azap vardır:

- Elbiselerini sürüyerek (gösteriş ve riya ile) yürüyen,



- Yaptığı iyiliği başa kakan,



- Ve malına yalan yeminle revaç verip satmaya çalışan.”



(Müslim, İman 171-174)