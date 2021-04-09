09.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاساً وَالنَّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوراً
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O’dur."
(Furkân Suresi - 47 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Dünyanın belâ ve fitneden başka hiçbir şeyi kalmadı."
(Kütüb-i Sitte, Hadis No. 7178)