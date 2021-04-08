  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 08.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

08.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-04-08 06:54:00 -
08.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِه۪ٓ اَوْ قَاعِداً اَوْ قَٓائِماًۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَاَنْ لَمْ يَدْعُنَٓا اِلٰى ضُرٍّ مَسَّهُۜ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِف۪ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde yan üstü yatarken veya otururken ya da ayakta iken hemen bize dua   etmeye koyulur;

 onu zararlı durumundan kurtardığımızda ise -sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış   gibi-  inkârcılığa dönüp yoluna devam eder;

 haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir."

 (Yûnus Suresi - 12)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

TEFSİRİ: 

Âyet bize insanı tanıtmakta; onun tabiatı, eğilim ve zaafları konusunda önemli bilgiler vermekte, fıtratında din duygusu da bulunduğu halde bunu körelten ve yaratıcıyı inkâr yoluna sapanlara Allah’ın nasıl muamele ettiğini açıklamaktadır. Bütün peygamberlere ve müminlere karşı inkârcıların tipik bir tepkisi, “Dedikleriniz doğruysa Allah bizi hemen cezalandırsın” cümlesiyle ifade edilebilir. Halbuki Allah’ın irade ve kararı, bu dünyada kendisine inansın inanmasın bütün insanlara maddî nimetlerini belirli bir davranışa bağlı olarak değil, kendi dilediği biçimde hemen vermek, inkâr ve isyan edenlerin cezasını ise âhirete ertelemektir.

Böyle yapmasa da inkârcılara bu dünyada nimetlerini verdiği gibi hak ettikleri ve hemen uygulanmasını istedikleri cezalarını da ertelemeden hemen verseydi ilk günahlarından itibaren hem onların hem de imtihan dünyasının sonu gelirdi; çünkü sonuçları açıklandıktan sonra imtihanın anlamı kalmaz.İnkârcıların bir başka davranışı da sıkıştıkları zaman Allah’ı hatır­lamaları, O’na sığınmaları, üstesinden gelemedikleri ağır yük ve musibetleri kaldırması için şuurlarının derinliklerinden veya açıkça Allah’a yakarmaları, sıkıntı geçer geçmez tekrar inkârcılıklarına dönmeleridir. Ama marifet, makbul olan iman ve kulluk, iyi ve kötü, zararlı ve faydalı, geniş ve dar, acı ve tatlı her durumda Allah’ı hatırlamak, ibadet, dua, tövbe, hamd, şükür gibi davranışlarla O’na yönelmektir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 88

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Ümmetim, merhamete uğramış bir ümmettir. Ahirette azap görmeyecektir. Onun azabı / cezası, dünyada başına   gelen fitneler / ağır imtihanlar, depremler, masum yere öldürülmeler gibi felaketler şeklinde verilir.”

 (Ebu Davud, Fiten, 7)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da hurda ve ikinci el eşya alım satımlarına 'belge' şartı getirildi
Aktüel

İstanbul'da hurda ve ikinci el eşya alım satımlarına 'belge' şartı getirildi

Valilikçe yayımlanan duyuruya göre, hurda satan ve satın alan, ikinci eşya satan ve satın alanlarca İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi tan..
Gönül Dağı’nda heyecanlandıran gelişme! Diziye bomba isim geliyor
Medya

Gönül Dağı’nda heyecanlandıran gelişme! Diziye bomba isim geliyor

TRT 1’de reytinglere damga vuran Gönül Dağı dizisiyle ilgili flaş gelişme yaşandı.
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı açıklaması
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'na ilişkin bir açıklama yaptı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay