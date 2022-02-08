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İSLAM 08.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

08.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-02-08 07:27:00 -
08.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN 

قُلْ لَنْ يُصٖيبَنَٓا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَاۚ هُوَ مَوْلٰينَاۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"De ki: “Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak o gelir, O bizim mevlâmızdır.” Müminler yalnız Allah’a güvenip dayansınlar."

 (Tevbe Suresi - 51)                                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Münafıkların Resûlullah’ın ve müslümanların başına gelen kötülüklerden büyük sevinç duyduklarına değinildikten ve müslümanlardan ilâhî takdir ve Allah’a tevekkül konusundaki anlayışlarını onlara karşı bir daha açıklamaları.

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Allah Teala şöyle buyurdu: Ben salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın aklından geçmeyen şeyler hazırladım.”

(Buhari, Tefsiru sureti’s-Secdeti, 32/1; İbn Hacer, 8/516)

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