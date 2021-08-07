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İSLAM 07.08.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

07.08.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-08-07 05:59:00 -
07.08.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



قَالَ اَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـٔاً وَلَا يَضُرُّكُمْؕ        اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِؕ اَفَلَا تَعْقِلُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“İbrâhim, “öyleyse Allah’ı bırakıp da size ne fayda ne de zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz?

  Size de Allah’ı bırakıp taptığınız bu şeylere de yuh olsun!

  Siz aklınızı kullanmaz mısınız?” dedi.

  (Enbiyâ Suresi - 66-67)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)    

 TEFSİRİ:

Putperestlerin İbrâhim’e, “Sen bunların konuşmadığını pekâlâ biliyorsun” demeleri, açıkça kendilerinin de tanrılarının âcizliğini itiraf etmelerinden başka bir şey değildi. Dolayısıyla bu cevap İbrâhim’e, onların inançlarının ne kadar anlamsız ve saçma olduğunu yüzlerine vurma fırsatı verdi. 66-67. âyetlerde onun bu konudaki eleştirisi nakledilmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 687

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Zandan sakının; zira zan, sözün en yalanıdır. Başkalarının konuşmalarını dinlemeyin, mahremiyetlerini araştırmayın, alışverişte birbirinizin pazarlığını kızıştırmayın, birbirinizi çekememezlik yapmayın, birbirinize buğz etmeyin ve birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları, kardeş olun!..”

(Buhârî, Edeb, 58; Müslim, Birr, 28)

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