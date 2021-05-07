07.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





رَبَّنَٓا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْف۪ي وَمَا نُعْلِنُۜ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَٓاءِ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“Rabbimiz! Şüphesiz sen, gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da bilirsin.

Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.”

(İbrahim Suresi - 38) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Nefsimin, kudreti altında bulunduğu Allah'a kasem ederim ki, şayet yemin etmem gerekirse, şu üç husus üzerine yemin edebilirim:



- Yardımdan dolayı mal noksanlaşmaz.



- Allah'ın rızasını umarak, haksızlık edeni bağışlayan kimsenin, Allah ancak kıyamet gününde üstünlüğünü arttırır.



- Dilencilik kapısını kendisine açmayan kimseye, Allah fakirlik kapısını açmaz."



(Tirmizi, Zühd, 17; İbn Mâce, Zühd 8)