  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 06.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

06.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-04-06 06:54:00 -
06.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا يُق۪يمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِراًّ وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ ف۪يهِ وَلَا خِلَالٌ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"İman eden kullarıma söyle: Alım satımın bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce     namazlarını dosdoğru kılsınlar, onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızâsı için gizli ve açık harcasınlar."

 (İbrâhîm Suresi - 31)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

TEFSİRİ: 

 

Buradaki “alım satım” ifadesi mecazi anlamda kullanılmış olup maksat fidye vermektir. Hesap gününde böyle bir fidyenin kimseden kabul edilmeyeceği Kur’an’da sık sık ifade edilmektedir (krş. Bakara 2/254; Mâide 5/36; namaz hakkında bilgi için bk. Bakara 2/238-239; infak hakkında bk. Bakara 2/245, 254, 261).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 318

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Yarıncılar, ertleyenler helâk oldu.”

  (Müsned, I/139)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
104 amiral eskisinden sonra bir bildiri daha: 124 eski CHP Milletvekilinden ortak açıklama!
Gündem

104 amiral eskisinden sonra bir bildiri daha: 124 eski CHP Milletvekilinden ortak açıklama!

Haddi aşan 104 amiral eskisinin darbe imalı bildirisinden sonra, 124 eski CHP Milletvekili de ortak bir bildiri yayımladı.
İki ülke arasında
Dünya

İki ülke arasında "Osmanlı" gerginliği

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'ya çok konuşulacak bir çağrıda bulundu. Tebbun, Paris yönetimine sömürge döneminde (1830-196..
Yeni detay! Darbe bildirisini imzalayan emekli amirallerden 4'ü bakın kim çıktı
Gündem

Yeni detay! Darbe bildirisini imzalayan emekli amirallerden 4'ü bakın kim çıktı

İhanet bildirisine imza atan emekli amirallerden 4'ünün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olduğu ortaya çıktı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay