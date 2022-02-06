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İSLAM 06.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

06.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-02-06 07:53:00 -
06.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN 

اِنَّ شَرَّ الدَّوَٓابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذٖينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَۚ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Allah katında canlıların en kötüsü, inkâr eden ve bir daha da imana gelmeyenlerdir."

 (Enfâl Suresi - 55)                                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Allah’a göre, fiilleri iyi veya kötü olarak değerlendirilebilen canlıların en kötüsü, en âdi ve aşağılık olanı, inkâr eden, bu şekilde yaşayan ve bir türlü imana gelmeyen, yaptıkları antlaşmaya, verdikleri söze sadık kalmayan, hiçbir şeyden çekinmeyerek her defasında sözünden dönen kimselerdir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri

 

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