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İSLAM 03.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

03.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-04-03 06:47:00 -
03.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰىۙوَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰىۙ

وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرٰىۖ

ثُمَّ يُجْزٰيهُ الْجَزَٓاءَ الْاَوْفٰىۙ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder."

"Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir."

"Sonra kendisine karşılığı tastamam verilecektir."

 (Necm Suresi; 39-40-41)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

TEFSİRİ: 

 Âyetler dürüstlükle çalışıp çabalamanın, alın teriyle kazanmanın Allah nezdindeki değerine de işaret etmektedir.

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Allah bir kuluna hayır murad etti mi, onun cezasını tacil edip dünyada verir.

  Bir kulu hakkında da kötülük murad   etti mi onun günahlarını tutar, kıyamet günü cezasını verir."

[Tirmizi, Zühd 56, (2396)]

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