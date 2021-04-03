03.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰىۙوَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰىۙ



وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرٰىۖ



ثُمَّ يُجْزٰيهُ الْجَزَٓاءَ الْاَوْفٰىۙ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder."



"Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir."



"Sonra kendisine karşılığı tastamam verilecektir."

(Necm Suresi; 39-40-41) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Âyetler dürüstlükle çalışıp çabalamanın, alın teriyle kazanmanın Allah nezdindeki değerine de işaret etmektedir.





ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Allah bir kuluna hayır murad etti mi, onun cezasını tacil edip dünyada verir.

Bir kulu hakkında da kötülük murad etti mi onun günahlarını tutar, kıyamet günü cezasını verir."



[Tirmizi, Zühd 56, (2396)]