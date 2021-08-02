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İSLAM 02.08.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

02.08.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-08-02 05:38:00 -
02.08.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



ثُمَّ قٖيلَ لِلَّذٖينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“Sonra o kötülük edenlere şöyle denilir: “Tadın bitmeyen azabı! Vaktiyle yaptıklarınızdan başka şeyler sebebiyle    mi cezalandırılıyorsunuz?”

 (Yûnus Suresi - 50)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)    

 TEFSİRİ:

Âyette, onlar için söz konusu azabın sürekliliği ve bunun kendi olumsuz tutum ve davranışlarının bir sonucu olduğu bildirilmekte.

Kısacası inkârcılar, âhirette yargılanmaları sırasında çeşitli hallerle karşılaştıkça dünyada yapıp ettikleri yüzünden pişmanlık ve üzüntülerini dile getirecekler; burada ifade edildiği üzere, içine atılacakları cehennem azabını karşılarında görmek gibi bazı durumlarda da korku ve dehşetten dilleri tutulacak, pişmanlıklarını dile getirmeye bile takat bulamayacaklardır.

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Kim bir canlıyı/hayvanı, bir kuşu haksiz yere öldürürse, kıyamet günü ondan şikâyetçi olacaktır."

 (Kenzu’l-Ummal, h. no: 39968)

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