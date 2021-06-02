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İSLAM 02.06.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

02.06.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-06-02 05:18:00 -
02.06.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اَلَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۚ فَالْيَوْمَ نَنْسٰيهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَٓاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَاۙ وَمَا كَانُوا بِاٰيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"O kâfirler ki, dünya hayatı onları aldattı, dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler.

 Onlar, bu günlerine ulaşacaklarını unuttukları ve âyetlerimizi bile bile inkâr ettikleri gibi biz de bugün onları  unuturuz."

 (A'râf Suresi - 51)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

 TEFSİRİ: 

Cehennem ehli, belki bir ümitsizlik içinde, belki de A‘râf ehlinin cennete girdiğini görünce ümide kapılarak, yaşadıkları açlık ve susuzluğu yatıştırmak için cennet ehlinden su ve rızık (yiyecek) isterler; fakat Allah’ın, kâfirleri bu isteklerden mahrum kıldığı cevabını alırlar. Fahreddin er-Râzî’nin ifade ettiği gibi (XIV, 93), bu cevap, inkârcılar için tam bir yıkım olacaktır.

Çünkü onlar dinlerini oyun ve alay konusu yapmışlar; dünyanın geçici zevklerine aldanarak âhirette bütün bunların başlarına geleceğini unutmuşlar; kendilerini uyaran âyetleri de inkâr etmişlerdir. Fakat Allah da onları unutmuş, yani cehenneme terkedip bütün isteklerini, feryatlarını cevapsız bırakmıştır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 532

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Kim bir şey hususunda yemin eder, sonra da hilafını daha hayırlı görürse, derhal kefaret vererek yemininden   vazgeçsin ve yemin ettiği husustan daha hayırlı olanı yapsın.”

(Müslim, Eymân 12)

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