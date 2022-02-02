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İSLAM 02.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

02.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-02-02 07:39:00 -
02.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN 

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِؕ اِنَّهُ سَمٖيعٌ عَلٖيمٌ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse hemen Allah’a sığın! Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir."

 (A'râf Suresi - 200)                                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  


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