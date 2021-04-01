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İSLAM 01.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

01.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-04-01 06:39:00 -
01.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَلَوْ شَٓاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَٓاءُ وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَٓاءُۜ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Eğer Allah isteseydi hepinizi elbette ki bir tek inanç topluluğu yapardı.

 Ama O, dilediğinin yoldan çıkmasına imkân verir, dilediğini de doğru yola iletir.

 Yapmakta olduklarınızdan dolayı kesinlikle sorgulanacaksınız."

 (Nahl Suresi - 93)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

TEFSİRİ: 

İnsanların, dinî ve ahlâkî bakımdan farklı inanç ve davranışları benimseyip uygulayarak farklı gruplar oluşturacak şekilde yaratılmaları bir imtihan gereği olup hayat bu imtihanla anlam kazanmaktadır.

Ama bu imtihanın sonunda da bir sorumluluk vardır. İnsanlar, diğer görevleri yanında ahde vefâ gösterip göstermedikleri, yeminlerini tutup tutmadıkları hususunda da yüce Allah tarafından mutlaka sorguya çekileceklerdir.

Çünkü, ahdini ve yeminini bozmak, birey açısından bir ahlâk ve karakter bozukluğunu ifade ettiği gibi toplumsal hayat bakımından da bir güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı doğurmakta, bu da hem mânevî hem de maddî bakımdan daha başka vahim sonuçlara yol açmaktadır.

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Kötü âlimler kıyamet günü getirilir, cehennem ateşine atılır. Her biri, cehennemde bir kamış ile değirmen   döndüren merkeb gibi dolaşır durur. Ona:

"Vay sana, biz seninle doğru yolu bulmuştuk, bu halin de ne?" diye sorarlar. O da der ki:

"Ben, sizi nehyettiğim şeyleri tutmaz aksini yapardım."

 (el- Hindi, Kenzu’l-Ummal, 10/29097)

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