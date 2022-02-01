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İSLAM 01.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

01.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-02-01 07:57:00 -
01.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN 

وَمَنْ يَأْتِهٖ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَاُو۬لٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلٰىۙ

جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرٖي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدٖينَ فٖيهَاؕ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُ۬ا مَنْ تَزَكّٰىࣖ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Dünya ve âhirete yararlı işler yapmış bir mümin olarak onun huzuruna çıkan kimseler için ise üstün dereceler   vardır."

"İçinde ebedî olarak kalacakları, altından ırmaklar akan adn cennetleri! İşte günahlardan arınanların ödülü   budur."

 (Tâhâ Suresi, 75-76)                                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 

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