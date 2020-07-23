Umman Sultanı'nın yurt dışındaki muhalifler için af çıkardığı iddia edildi

MASKAT (AA) - Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın yurt dışında yaşayan bazı muhalif isimler için gizli bir af kararı çıkardığı öne sürüldü.

Uzun yıllardır ülke dışında ikamet eden Ummanlı muhalifler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla af kararına işaret ederek bu karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Londra'da yaşayan Ummanlı muhalif Said Ceddad, Youtube üzerinden paylaştığı bir videoyla Umman Sultanı'na bağlılığını bildirdi.

Ceddad yaptığı paylaşımda, Umman Sultanı'nın af kararının İngiltere Büyükelçisi tarafından kendisine tebliğ edildiğini belirterek "Vatan, hep bir baba gibi kalacak ve bir anne gibi evlatlarını saracak." ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Ummanlı muhalif Muaviye er-Revahi de Twitter hesabından "yolculuk zamanı geldiğinde" notuyla Umman bayrağı ve hazır bir seyahat çantası görülen video paylaştı.

Revahi ayrıca Ceddad ile birlikte uçakta oldukları bir fotoğrafı, "Başkaları sana ne kadar kızarsa kızsın ya da sitem ederse etsin, Umman senin vatanındır. Senin için önceliktir. Umman'ın üzerimizde hakkı var, şimdi onu ödeme vakti" notuyla paylaştı.

Londra merkezli yayın kuruluşu El-Arab'ın aralarında bulunduğu bazı medya organları ise bu kararı "sessiz af" şeklinde nitelendirdi.

Umman Sultanlık Divanından söz konusu af kararıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.



Zaman zaman af kararlarının verildiği Umman'da Eylül 2019'da 301'i yabancı 797 kişi hakkında af kararı çıkmıştı. Bu kararın, mahkumların aileleri de dikkate alınarak Ramazan Bayramı'yla eş zamanlı çıkarıldığı aktarılmıştı.