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Aktüel

Lübnan Gümrük Müdürü: "Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurduk"

Yeniakit Publisher
2020-08-05 12:44:12 -
Lübnan Gümrük Müdürü: "Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurduk"

BEYRUT (AA) - Lübnan Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir, Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddelerin oluşturduğu tehlike için 6 kez yargıya başvuruda bulunduklarını söyledi.

Zahir yerel basına yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar Beyrut Limanı'nda bulunan şiddetli patlayıcı maddelerin liman ve Beyrut için ciddi bir tehlike oluşturduğuna dair 6 kez yargıya başvurduk." dedi.

Söz konusu patlayıcıların oradan çıkarılmasını talep ettiklerini ancak hiçbir karşılık bulamadıklarını savunan Zahir, patlamanın nedeni için ise uzmanların raporunu beklediklerini ifade etti.

Zahir, ayrıca Beyrut Limanı'nda havai fişeklerin olup olmadığına dair bir soru üzerine de "Büyük ihtimalle havai fişekler vardı." dedi.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

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